Usa, la prima wonder woman Lynda Carter "anch'io abusata sul set"

New York, 12 mar. - Lynda Carter, l'attrice protagonista della serie televisiva Wonder Woman prodotta negli anni '70, ha detto di essere stata abusata sessualmente più volte, anche sul set dello show televisivo. In un'intervista al Daily Beast, l'attrice ha commentato positivamente gli effetti del movimento #metoo, con cui centinaia di donne hanno denunciato gli abusi subiti a Hollywood e fuori dal mondo del cinema. Tuttavia Carter, che oggi ha 67 anni, non ha fatto nomi ma ha detto "in questo momento [l'uomo che l'ha abusata] sta affrontando una sorta di punizione divina".

Senza spiegare la cosa è successo, Carter ha detto di aver pensato di denunciarlo in passato, sostenendo tuttavia che ormai è inutile visto che l'uomo "è già rovinato. Non c'è alcun vantaggio nell'aggiungere altre accuse". I legali dell'attrice non hanno voluto dire se la persona descritta da Carter è Bill Cosby, scrive il Daily Beast. Nel corso dell'intervista l'attrice ha detto di credere "a tutte le donne" che hanno accusato Cosby di molestie. Negli ultimi anni decine di attrici hanno fatto causa al comico americano per molestie sessuali.