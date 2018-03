Anzaldi (Pd): governo di cambiamento? M5S usa parole Bersani 2013

Roma, 12 mar. - "Cinque anni dopo, Di Maio fa il replay di Bersani, lo copia fin nelle parole, usando gli stessi termini. Nel 2013 l'allora segretario del Pd, dopo le elezioni, dichiarava di voler fare un `governo di cambiamento'. E sappiamo come andò a finire. Oggi Toninelli, fedelissimo di Di Maio già designato dal leader capogruppo M5s al Senato (per la serie: uno valeva uno ) dichiara: `Daremo vita a un governo di cambiamento'. Finirà come con Bersani? Lo dovranno spiegare agli elettori che in questi giorni fanno la fila chiedendo l'assegno del reddito di cittadinanza". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.