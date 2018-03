Colombia, destra vince elezioni ma senza maggioranza: Farc punite

Roma, 12 mar. - La vittoria della destra più dura, ma senza l'annunciato tsunami; l'ex guerriglia delle Farc severamente punita; e un progresso senza precedenti dei partiti di centro e di sinistra. Questo l'esito delle urne, dopo le elezioni di ieri in Colombia per il rinnovo del Parlamento. Sebbene l'astensione abbia superato il 50%, un classico in questo paese, le prime legislative "in tempo di pace", e con la partecipazione delle Farc come partito politico, hanno preparato il terreno per la successione al capo dello Stato, Juan Manuel Santos. Il primo turno delle presidenziali è previsto il 27 maggio e dopo il voto di ieri la destra potrà correre da grande favorita

Il Centro Democratico del senatore ed ex presidente Alvaro Uribe, feroce avversario dell'accordo con le Farc, ha ottenuto la maggioranza dei voti, raccogliendo 19 seggi al Senato e 33 alla Camera dei deputati. Uribe è stato il parlamentare che ha ricevuto il maggior numero di voti, circa 870mila. Uribe "ha ottenuto il maggior numero di voti perché è un leader che ha una grande capacità d'influenza", ha commentato l'analista Alejo Vargas, dell'Università Nazionale.

L'ex presidente riunirà attorno a sé i parlamentari di Cambiamento radicale e una parte del Partito conservatore: insieme fanno un totale di 134 seggi sui 280 del nuovo parlamento, contro i 109 precedenti.

Ma anche il centro e la sinistra hanno raggiunto risultati storici, secondo il 90 per cento delle schede scrutinate. Mentre l'ex guerriglia delle Forze armate rivoluzionarie di Colombia, divenuta un partito politico (Common Revolutionary Alternative Force), ha avuto un inizio elettorale molto difficile, ottenendo solo lo 0,5% delle preferenze (poco più di 85mila voti).

"Il centro-sinistra è il movimento che ha fatto il massimo progresso", ha commentato Yann Basset, direttore dell'Osservatorio dei processi elettorali. Questi gruppi, che sostengono l'accordo di pace, hanno ottenuto 34 seggi. Con quelli degli ex guerriglieri, potrebbero raggiungere i 44.

(fonte afp)