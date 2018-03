Schwarzenegger farà causa a società petrolifere per 'omicidio'

New York, 12 mar. - Arnold Schwarzenegger porterà le multinazionali del petrolio in tribunale, per "aver consapevolmente ucciso persone in tutto il mondo". L'ex governatore della California, conosciuto per le sue battaglie ambientaliste, ha rivelato, parlando a Politico durante il festival SXSW, che sta parlando con diversi studi legali, valutando anche le possibili azioni per attrarre il sostegno pubblico.

"Non ci sono differenze con il fumo. L'industria del tabacco sapeva da anni e anni, decenni, che il fumo uccide le persone, che fa male e causa il cancro, e lo ha nascosto alla gente, e negato. Poi è stata portata in tribunale e condannata a pagare centinaia di milioni di dollari", ha detto l'ex attore. "Le compagnie petrolifere lo sanno dal 1959, hanno fatto i loro studi", che hanno dimostrato "che i combustibili fossili creano il riscaldamento globale, che sono rischiosi per la vita delle persone, che uccidono".

Per Schwarzenegger, "ogni stazione di servizio, ogni prodotto che usa combustibili fossili dovrebbe avere un'etichetta che avverta del pericolo", come succede per le sigarette. Questo, per l'ex governatore, servirebbe a far crescere la consapevolezza delle persone. "Se entri in una stanza sapendo che ucciderai qualcuno - ha detto - è omicidio di primo grado. Credo sia la stessa cosa con le società petrolifere".