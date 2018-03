Myanmar, Amnesty: esercito si appropria delle terre rohingya -8

Roma, 12 mar. - Testimoni oculari hanno riferito che sui terreni agricoli dove sorgevano i villaggi rohingya dati alle fiamme, sono stati edificati nuovi villaggi in cui vivono popolazioni di altri gruppi etnici. Già in passato le autorità di Myanmar avevano trasferito altri gruppi etnici nello stato di Rakhine per, a loro dire, favorire lo sviluppo della regione.

"Lo stato di Rakhine è uno dei più poveri di Myanmar e gli investimenti nello sviluppo sono più che necessari, a patto che riguardino tutti a prescindere dall'etnia e che non portino avanti, al contrario, il sistema di apartheid contro i rohingya", ha sottolineato Hassan. (Segue)