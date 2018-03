Myanmar, Amnesty: esercito si appropria delle terre rohingya -7

Roma, 12 mar. - Dalle immagini dal satellite si vede come i nuovi centri di accoglienza - destinati ad "accogliere" i rohingya di ritorno dal Bangladesh - siano circondati da recinzioni e situati nei pressi di zone pesantemente militarizzate. In cima a un villaggio rohingya dato alle fiamme nel distretto di Maungdaw, in mezzo a strutture rafforzate di sicurezza, si trova un nuovo centro di transito per alloggiare provvisoriamente i rifugiati tornati dal Bangladesh.

Vi sono forti motivi per temere che le autorità di Myanmar abbiano intenzione di trattenere per lungo tempo i rohingya in questi centri, privandoli in questo modo della loro libertà di movimento. Del resto, decine di migliaia di rohingya costretti a lasciare le loro terre durante le ondate di violenza del 2012, sono confinati in squallidi centri per sfollati - vere e proprie prigioni a cielo aperto - e in molti casi i loro bisogni elementari dipendono dagli aiuti umanitari. (Segue)