Myanmar, Amnesty: esercito si appropria delle terre rohingya -4

Roma, 12 mar. - "Il passaggio dei bulldozer su interi villaggi è qualcosa di incredibilmente spaventoso. Le autorità di Myanmar stanno radendo al suolo anche le prove dei crimini contro l'umanità: in questo modo ogni futuro tentativo di individuare le responsabilità risulterà estremamente arduo", ha commentato Hassan.

Amnesty International ha anche documentato recenti casi di saccheggi, incendi e demolizioni di case e moschee dei rohingya nel nord dello stato di Rakhine.

Nuove infrastrutture per le forze di sicurezza Persino più preoccupante di ciò che è stato distrutto è ciò che viene costruito al suo posto. Nello stato di Rakhine, le autorità di Myanmar hanno lanciato un'operazione per aumentare rapidamente il numero delle infrastrutture di sicurezza, tra cui basi per ospitare soldati e agenti della polizia di frontiera ed eliporti. (Segue)