Sala: Fiera Milano asset intero Paese, risultati lo testimoniano

Milano, 12 mar. - "I risultati positivi del bilancio di Fiera Milano testimoniano che il sistema espositivo del capoluogo lombardo resta uno degli asset fondamentali per lo sviluppo economico non solo della Lombardia, ma dell'intero Paese". Lo ha scritto in una nota il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando il progetto di bilancio per l'esercizio 2017 di Fiera Milano approvato oggi dal Cda. "Fiera Milano non significa solo manifestazioni fieristiche di eccellenza, ma anche grandi rassegne e congressi internazionali che hanno rilanciato Milano come destinazione congressuale al vertice del ranking europeo" ha proseguito il primo cittadino.