Onu, Russia protesta contro "accuse senza fine" su ruolo in Siria

Roma, 12 mar. - L'ambasciatore russo presso le Nazioni unite, Vassily Nebenzia, ha protestato oggi contro le accuse mosse contro il suo Paese da Stati Uniti, Francia e Regno Unito in assenza di un cessate il fuoco in Siria, spiegando che che questi Paesi non sono motivati da considerazioni umanitarie.

Contro la Russia ci sono "accuse senza fine", ha denunciato il diplomatico in un incontro dedicato alla Siria al Consiglio di sicurezza. Nei loro discorsi, gli Stati Uniti hanno citato "22 volte" la Russia, la Francia lo ha fatto "16 volte", il Regno Unito "12 volte", ha aggiunto.

(fonte afp)