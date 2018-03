Roma, 12 mar. - "Le Olimpiadi e Movimento 5 Stelle hanno un rapporto travagliato. No a Roma, sì a Torino, ma i grillini si spaccano anche in Comune nel capoluogo piemontese. Ma insomma, per i pentastellati ste Olimpiadi sono da fare o no??". Lo scrive su Facebook Giovanni Toti, presidente della regione Liguria e consigliere politico di Silvio Berlusconi.