Cda di Fiera Milano approva risultati 2017, torna l'utile netto

Milano, 12 mar. - Il Consiglio di amministrazione di Fiera Milano Spa, che si è riunito sotto la presidenza di Lorenzo Caprio, ha approvato il progetto di bilancio per l'esercizio 2017, che segna il ritorno all'utile netto e che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. Il Cda ha approvato anche il bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Fiera Milano, in particolare, ha registrato ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 271,3 milioni di euro, in aumento del 23% rispetto a 221 milioni di euro del 2016, principalmente per effetto dello svolgimento delle manifestazioni biennali di proprietà Host e Tuttofood, e dell`andamento positivo del business congressuale, con particolare riferimento al successo del congresso internazionale Ers e a tutti i servizi ad esso correlati. Tale effetto è stato parzialmente compensato dalla minore attività di servizi di allestimento che nel 2016 includeva specifiche commesse relative al business non fieristico e attività non ricorrenti legate ad Expo 2015.

L'Ebitda è pari a 15,1 milioni di euro, in consistente crescita rispetto a -1,8 milioni nel 2016, per effetto dell'andamento positivo dei ricavi, parzialmente compensato da costi straordinari per la revisione dei processi aziendali (per 3,6 milioni di euro) e per il lancio delle nuove manifestazioni di proprietà oltre che per il riposizionamento di Bit. L'Ebit è pari a 5,4 milioni di euro in crescita rispetto a -23 milioni del 2016. La variazione riflette l'andamento dell'Ebitda oltre a beneficiare dei minori ammortamenti e delle rettifiche di valore a seguito di impairment test, che ammontano a 2,9 milioni di euro (erano pari a 12,8 milioni di euro nel 2016) e hanno riguardato principalmente il marchio Business International di Fiera Milano Media per 1,2 milioni di euro e alcuni marchi delle capogruppo per 1,5 milioni di euro. Il risultato netto è pari a 1,7 milioni di euro in forte crescita rispetto alla perdita netta dell'esercizio precedente pari a 22,9 milioni di euro.

"Il 2017 si è chiuso, con grande soddisfazione, con solidi risultati in forte crescita - ha commentato in una nota l'amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano, Fabrizio Curci - e con il ritorno all'utile netto. Il calendario fieristico dell'anno è stato caratterizzato dalla presenza di importanti manifestazioni biennali di proprietà e un andamento del business indubbiamente positivo, anche alla luce di una generale tendenza alla ripresa economica. Il 2017 ci ha visto impegnati nell'adozione di nuove procedure a livello di Gruppo e nella revisione della gestione dei fornitori, unitamente al rafforzamento delle strutture di controllo. Sono già state attuate azioni di efficientamento dei costi a partire dal quarto trimestre, i cui effetti sono stati visibili già nel 2017. Abbiamo intrapreso ulteriori iniziative di razionalizzazione che proseguiranno anche nel corso del 2018. Le caratteristiche di eccellenza di Fiera Milano, un quadro economico di riferimento in miglioramento, unitamente alle risorse finanziarie disponibili, rappresentano le basi ottimali su cui stiamo costruendo il futuro dell`azienda".