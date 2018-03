Siria, Usa presentano nuova risoluzione per tregua immediata -2

New York, 12 mar. - Haley ha criticato l'atteggiamento di Mosca e Damasco, che non avrebbero mai "avuto l'intenzione di applicare una tregua"; il nuovo testo è invece "semplice e vincolante", e "non permette alcun aggiramento".

"La situazione dei civili nella Ghouta orientale è tragica, e gli Stati Uniti stanno prendendo l'iniziativa" ha continuato Haley, accusando la Russia di aver votato a favore di un cessate il fuoco "per poi ignorarlo immediatamente" con almeno venti missioni di bombardamento nei primi quattro giorni dopo l'approvazione del testo.

