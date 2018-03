Cofide: utile 2017 in calo, dividendo invariato a 0,014 euro

Roma, 12 mar. - Il Cda di Cofide-Gruppo De Benedetti ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato del 2017, che prevede ricavi per 2.796,7 milioni, in crescita del 6,7% e un Ebitda di 289 milioni, in aumento del 12,4%. Il dato beneficia dell`incremento dell`Ebitda del gruppo Cir.

In calo invece l'utile netto, attestato a 3 milioni, rispetto ai 21,2 milioni del 2016. Il risultato è stato determinato dalla contribuzione negativa della controllata Cir per 3,3 milioni (positiva per 18,4 milioni nel 2016) e dal contributo positivo della società capogruppo Cofide per 0,3 milioni (positivo per 2,8 milioni nel 2016). Escludendo tale onere, il risultato netto consolidato del gruppo Cofide sarebbe stato positivo per 33,3 milioni.

Il Cda ha deciso di proporre all`assemblea un dividendo unitario di 0,014 euro, invariato rispetto allo scorso anno. Il dividendo sarà messo in pagamento il 13 giugno, con stacco della cedola l'11 giugno e record date 12 giugno.