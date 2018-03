Trump su armi: presto bump stock illegali, bene professori ... -2

New York, 12 mar. - Domenica, la Casa Bianca ha fatto un passo indietro sull'innalzamento dell'età per l'acquisto di fucili da 18 a 21 anni, dopo che la National Rifle Association, la lobby delle armi, ha impugnato la nuova legge della Florida che lo prevede, perché violerebbe il Secondo emendamento, che garantisce il diritto di possedere armi.

In una conference call, la Casa Bianca ha reso noto che la proposta sarà valutata da una nuova commissione federale sulla sicurezza a scuola, che sarà guidata da Betsy DeVos, la segretaria all'Istruzione, facendo intendere che una scelta in quella direzione non arriverà in tempi brevi, al contrario di quanto fatto credere nei giorni scorsi. L'amministrazione Trump ha poi reso noto che aiuterà gli Stati nella formazione dei professori che potranno girare armati a scuola.