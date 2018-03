Bankitalia: Paese ha sempre scelto la strada difficile e giusta

Roma, 12 mar. - L'Italia ha sempre scelto "la strada difficile e giusta" quando si è trovata di fronte ad "alternative decisive". Lo ha sottolineato il vicedirettore generale della Banca d'Italia, Luigi Federico Signorini, intervenendo alla presentazione di un libro sull'ex-presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi.

"Oggi che siamo usciti da una crisi economica devastante - ha detto il vicedirettore - che ci troviamo a mezza strada in un percorso di riforme che ha già tanto cambiato, e tanto dovrà ancora cambiare, il funzionamento della nostra economia; che siamo chiamati a far sentire di nuovo una voce chiara nel dialogo europeo, Carlo Azeglio Ciampi ci esorterebbe a dimostrare di saper fare come in passato: quando, posti di fronte alle alternative decisive, abbiamo scelto sempre la strada difficile e giusta".

"È stato detto - ha aggiunto Signorini nella sede di Firenze di Bankitalia - che dobbiamo a Ciampi qualcosa che va oltre l'economia: "una grande, indistruttibile, fiducia nelle possibilità degli italiani". Nella vicenda della genesi dell'euro, diceva Ciampi alla Camera dei deputati nel maggio del 1998, "l'Italia ha dato all'Europa quello di cui l'Unione Europea ha maggiormente bisogno: la dimostrazione di quanto un Paese, un popolo può fare quando si dà un grande obiettivo e verso questo obiettivo impegna le sue energie migliori".