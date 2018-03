Gb, rientrato allarme pacco sospetto in Parlamento: inoffensivo

Londra, 12 mar. - Era una sostanza "non pericolosa" quella contenuta nel pacco sospetto recapitato oggi in un edificio del Parlamento di Londra. Lo ha annunciato un portavoce del Parlamento riferendo del risultato delle analisi. "Dall'esame è emerso che la sostanza contenuta nel pacco non era pericolosa". Due persone erano state portate in ospedale per precauzione a seguito del ritrovamento del pacco.

Il pacco era stato consegnato all'ufficio del deputato laburista musulmano Mohammad Yasin, che non era presente in quel momento, secondo una delle sue collaboratrici contattata dall'Afp. Secondo il Telegraph, un liquido sarebbe fuoriuscito dal pacco. (fonte Afp)