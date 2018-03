Roma, 12 mar. - "Condivido molto la relazione di Maurizio Martina, che ha messo in fila le uniche cose che noi possiamo fare in questo momento, dopo la sconfitta del 5 marzo. Dobbiamo trovare in questa fase una forte unità, una compattezza fra di noi, a partire dalla scelta di stare all`opposizione, respingendo la richiesta dei Cinque Stelle". Lo ha detto Matteo Ricci, intervenendo in direzione Pd.