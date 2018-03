Italgas, Gallo: orgoglioso dei risultati 2017, sopra aspettative

Milano, 12 mar. - "Sono estremamente orgoglioso dei risultati raggiunti nel 2017, tutti sopra le aspettative, numeri incredibilmente alti". Lo ha detto l'Ad di Italgas, Paolo Gallo, nel corso della conference call con gli analisti, sottolineando la crescita a doppia cifra per tutti i margini e per l'utile netto e la "robusta" generazione di cassa "in grado di sostenere la crescita e il pagamento dei dividendi". Gallo, nel corso della presentazione dei conti, ha rivendicato anche i risultati raggiunti sul fronte dei costi, avendo raggiunto con un anno di anticipo il target di efficienza operativa fissato per il 2018.