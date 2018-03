Il Salone della CSR per la prima volta fa tappa a Perugia

Milano, 12 mar. - Per la prima volta il Salone della CSR e dell'innovazione sociale fa tappa in Umbria, a Perugia, per dare voce -e mettere a confronto- alle esperienze più significative di responsabilità sociale d'impresa e di sostenibilità. L'appuntamento è all'Università degli Studi - Dipartimento di Scienze Politiche dove saranno presentate le testimonianze di Aboca, Enel, Cardinalini, Regusto, Fondazione La Città del Sole, Fondazione Nice To Meet You, Cooperativa Asad, TeamDev.

"L'Università degli Studi di Perugia - ha detto il rettore Franco Moriconi - dimostra ormai da anni, nei fatti, la sua attenzione verso il tema della sostenibilità, anche mediante le numerose iniziative intraprese riguardanti il job placement e rivolte all'incontro e al confronto con le cosiddette imprese sociali. La capacità di relazionarsi in maniera non solo continua ma soprattutto attenta con il mondo del lavoro è da tempo considerato un fattore fondamentale anche nella scelta dell'Università da parte dei giovani. Le università devono quindi, in primis, acquisire sempre di più la capacità di uscire dai confini del mondo accademico per confrontarsi efficacemente con la realtà".

A conclusione della mattinata di incontri è prevista una tavola rotonda dedicata al tema della collaborazione e delle partnership fra imprese, istituzioni, società civile secondo le indicazioni dell'Agenda 2030 dell'Onu. Il confronto è coordinato da Luigi Cimmino, professore ordinario al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell'Università di Perugia e prevede la partecipazione di Fabiola De Toffol, Circuito Umbrex; Sergio Filippi, consigliere delegato Aris; Antonello Marcucci, presidente del consiglio di amministrazione Umbra Group; Giacomo Zurlo, neo-laureato dell'Università di Perugia.