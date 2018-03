Parisi: centrodestra può governare unito, 5 punti per rilancio

Roma, 12 mar. - "La legge elettorale ci consegna una situazione istituzionale molto instabile. Nessuna maggioranza, posizioni delle diverse coalizioni molto distanti tra di loro. L'Italia non è da sola in Europa a dover fare i conti con tanta incertezza. Ma l'Italia è il paese più fragile in Europa, e non può permettersi un lungo periodo di instabilità. È fragile la sua crescita economica, fragile per l'enorme debito pubblico ed il rischio della sfiducia dei creditori, fragile per l'aumento drammatico del distanza tra nord e centro-sud, fragile socialmente per il dramma dell'immigrazione non gestita, sempre più fragile lo stesso Stato, costoso e inefficiente". Lo scrive su Facebook Stefano Parisi, segretario di Energie per l'Italia e candidato alla presidenza della Regione Lazio per il centrodestra alle scorse elezioni.

"Il centrodestra - prosegue Parisi - è la coalizione che ha ottenuto il maggior numero di parlamentari ed è l'unica coalizione ad avere un programma di governo condiviso in grado di far tornare il Paese ad essere forte, con uno Stato in grado di liberare lo sviluppo e proteggere i propri cittadini. Questa condizione oggettiva carica il centrodestra di una straordinaria responsabilità. Provare ad assicurare un governo al Paese con una maggioranza stabile nei due rami del parlamento. Occorre riuscirci avendo sempre chiaro davanti a sé quali sono i problemi del Paese".

"Il centrodestra può fissare i 5 punti fondamentali per un governo che blocchi il declino economico e sociale e ridia una prospettiva di futuro agli italiani. Proponga un'agenda al Parlamento chiara sui cinque punti inderogabili e verifichi la disponibilità dei parlamentari a sostenere questa agenda: 1) Taglio delle tasse verso l'aliquota unica e taglio della spesa pubblica 2) Gestione rigorosa della immigrazione 3) Investimenti in tecnologia e personale per la sicurezza 4) Sud come zona economica speciale 5) Immediata modifica del codice degli appalti per far ripartire gli investimenti pubblici. Su questi punti verifichi l'effettiva volontà delle forze politiche di affrontare i problemi del Paese senza ipocrisia e fuori dalla propaganda. Il centrodestra è lo scudo al governo del 5Stelle, non si presti a giochi di palazzo. Non faccia regali a Di Maio", conclude Parisi.