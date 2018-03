Siria, a Ghouta ribelli aprono fuoco su folla che chiede una tregua

Roma, 12 mar. - Nella Ghouta orientale, enclave dei ribelli siriani alle porte di Damasco, i ribelli hanno aperto il fuoco, uccidendo a colpi di arma da fuoco un civile, su una folla che chiedeva un accordo con il regime di Bashar al Assad per porre fine all'offensiva terrestre lanciata dai governativi lo scorso 27 febbraio. Lo ha riferito l'Osservatorio siriano per i diritti umnai, una ong che conta su una estesa rete di attivisti in tutto il Paese.

L'uomo è stato ucciso a Kafr Batna dove si sono tenuti colloqui con il regime su un possibile accordo per evacuare combattenti e civili dalla zona, ha spiegato l'Osservatorio.

"Settecento persone hanno protestato nell'area di Kafr Batna per chiedere un accordo per porre fine ai combattimenti", ha detto il direttore dell'ong, Rami Abdel Rahman.(Segue)