Pd, Cuperlo: rovesciare schema, non serve ripartire da nomi

Roma, 12 mar. - "La sconfitta ha radici che affondano negli ultimi 10 anni. Cavarsi dai guai scaricando tutto sul segretario è sbagliato". Lo ha detto Gianni Cuperlo intervenendo alla Direzione nazionale del Pd.

"Ci sono diverse responsabilità, perché ovviamente c'è chi ha chiesto di cambiare, chi ha segnalato gli abbagli - ha precisato, secondo quanto si apprende -. Noi non perdiamo per una semplice riforma. Perdiamo per l'incapacità di avere un legame saldo con la fragilità della società. Pensare che l'aridità degli statuti potesse colmare le mancanze è stato un errore".

"Si è associato - ha detto ancora - un concetto di comando alla modernità: Veltroni, Bersani, Renzi con profili diversi hanno seguito lo stesso schema. E questo schema ora va rovesciato. Di fronte alla valanga del 4 marzo ripartire dai nomi non serve".