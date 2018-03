Usa, insidia per Trump dall'elezione speciale in Pennsylvania

New York, 12 mar. - Gli elettori del diciottesimo collegio della Pennsylvania eleggeranno domani un nuovo membro della Camera degli Stati Uniti. A sorpresa, si tratta di un confronto senza un chiaro favorito, nonostante si tratti di una zona di elettori bianchi e appartenenti alla classe operaia, in mano repubblicana dal 2002 e che ha votato massicciamente per Trump e Romney alle ultime due presidenziali; si fronteggiano il democratico Conor Lamb, 33 anni, ex procuratore, e Rick Saccone, 60 anni, parlamentare statale che una volta si è descritto come "un Trump prima che Trump fosse Trump".

L'elezione speciale è stata resa necessaria dalle dimissioni di Tim Murphy, eletto nel 2016 per l'ottava volta, che ha fatto un passo indietro dopo che è diventata di pubblico dominio una sua relazione extraconiugale, con l'aggravante per lui, antiabortista dichiarato, di aver fatto pressioni sull'amante per abortire.

L'elezione ha richiamato in Pennsylvania i pesi massimi dei due partiti, dal presidente Donald Trump a Kellyanne Conway, consigliera alla Casa Bianca, fino all'ex vicepresidente Joe Biden, e l'interesse dei donatori, visto che sono stati investiti 15,6 milioni di dollari, più di qualsiasi singola elezione per la Camera nel 2016, ma meno dei 69,2 milioni di dollari per l'elezione speciale in Georgia dello scorso anno. Un flusso di denaro consistente, anche se il collegio, con questi confini, non esisterà più dopo le elezioni di novembre, per decisione della Corte Suprema statale. (segue)