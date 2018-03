Su giganti globali della pubblicità 3 mld di scommesse al ribasso

Roma, 12 mar. - Pesanti scommesse ribassiste in Borsa sui giganti globali della pubblicità. Da Wpp a Omnicom, ma Interpublic a Publicis, secondo il Financial Times una serie di fondi di investimento, tra cui Marshall Wace, Lone Prime, Maverick Capital, più diversi hedge fund si sono posizionati al ribasso sul comparto, complessivamente per oltre 3 miliardi di dollari.

L'intero settore sta subendo un rallentamento della crescita assieme a erosioni dell'attività tradizionale dovute al combibato disposto dei tagli dei clienti e di nuovi giganti di fatto del comparto, quali Facebook e Google. Wpp in particolare ha visto il titolo cadere ai minimi da 3 anni a questa parte, mentre su Omnicom ci sono posizioni di investimento al ribasso sull'equivalente del 13% del capitale.