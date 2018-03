Roma, 12 mar. - Tempo di rilancio per molti Middle Manager con Industria 4.0. La sfida dal punto di vista dell'automazione dei processi, della logistica e dei servizi collegati al prodotto per costruttori di macchine/impianti - soprattutto nel packaging e all'interno di contesti produttivi ad elevata automazione come Automotive, Bianco, Food e GDO - vedono in prima linea a livello organizzativo molti Quadri, demandati a fare da collante per "portare a terra" diversi progetti e contribuire a una proposition innovativa dell'azienda al mercato. Parola di Wyser, società internazionale di Gi Group che si occupa di ricerca e selezione di profili manageriali, e indica quelli più richiesti nelle diverse funzioni aziendali impattate dalla manifattura 4.0.

Non serve, infatti, solo l'integrazione di competenze in ambito IT/Automazione/Produzione per disporre di macchine ed impianti sempre più performanti in termini di velocità, precisione, qualità e creare al contempo piattaforme dati sul ciclo di vita della macchina, utili nel programmare interventi di manutenzione o per sviluppare statistiche sui consumi energetici e la programmazione della produzione. La catena del valore 4.0 impatta anche nella ridefinizione della catena di fornitura e nel time to market del prodotto.

"Il passaggio ad Industria 4.0 sta portando da un lato a una richiesta di figure di ingegneria di stabilimento e automazione superiore ai profili disponibili, tanto che spesso ci si rivolge anche ad ambiti applicativi diversi, ma maggiormente all'avanguardia su specifiche tecnologie, come le società di consulenza verticali - afferma Carlo Caporale, amministratore delegato Italia di Wyser - dall'altra, si sta verificando una convergenza e un'integrazione tra funzioni aziendali senza precedenti anche per rispondere alla sfida della customizzazione di prodotto; è qui che figure come l'Innovation Manager o figure esterne all'azienda molto specializzate possono aiutare le imprese a sviluppare o innestare competenze ridisegnando i processi, di cui molti Quadri sono 'portatori' di un grande know-how e visione d'insieme, in ottica trasversale, dalla Supply Chain al Marketing passando da Operations e Sviluppo Prodotto. Uno sforzo che nel sistema Paese è più marcato oggi nelle aree a più forte tradizione manifatturiera, ma che può rapprensentare un volano di sviluppo importante per tutta la Penisola e per i distretti più recenti che si stanno affacciando".(Segue)