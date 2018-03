Bankitalia: reddito famiglie risale, ma cresce disuguaglianza -2

Roma, 12 mar. - "Tra il 2014 e il 2016 - spiega Bankitalia - il reddito medio familiare è stato sospinto da quello da lavoro dipendente che ha beneficiato della crescita del numero di percettori e dell'aumento delle retribuzioni medie annue pro capite. Per contro, sono diminuiti, ancorchè in misura contenuta, i redditi da lavoro autonomo, da proprietà e da pensioni e trasferimenti; in quest'ultimo caso, il calo è derivato dalla riduzione della quota di famiglie che li percepiscono, a fronte di una crescita dei loro valori medi".

"A fronte - sottolinea Via Nazionale - della sostanziale stabilità del reddito medio familiare in termini reali, il reddito medio equivalente, una misura che meglio approssima il benessere economico individuale tenendo conto della dimensione familiare e delle economie di scala che ne derivano, è salito a circa 18.600 euro nel 2016".

"L'andamento favorevole del reddito equivalente - aggiunge Palazzo Koch - si è accompagnato con la ripresa, a tutti i livelli di reddito, della quota di famiglie che hanno dichiarato di essere riuscite, nel complesso dell'anno, a risparmiare parte del loro reddito (in media dal 27% al 33%). Tra le famiglie appartenenti al 30% con reddito più basso è però cresciuta anche la quota di quelle che hanno detto di aver fatto ricorso ai risparmi o di essersi indebitate per finanziare la propria spesa".