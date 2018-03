Debutto nuovi capigruppo M5s sul blog: "Governo di cambiamento"

Roma, 12 mar. - Giulia Grillo e Danilo Toninelli sono i nuovi capigruppo del MoVimento 5 Stelle, rispettivamente alla Camera e al Senato, e resteranno in carica per 18 mesi. Dopo l'investitura direttamente da Luigi Di Maio all'assemblea degli eletti al Parco dei Principi di Roma, i due si sono presentati sul blog del MoVimento che li ha accolti con un "in bocca al lupo"

"Ciao a tutti, come alcuni di voi già sapranno nei prossimi mesi - ha scritto Toninelli- daró il mio contributo al Movimento nel ruolo di Capogruppo alla Camera. Oggi ci siamo incontrati con i 227 deputati che occuperanno più di 1/3 dell`emiciclo di Montecitorio. È stato un momento di grande entusiasmo ed un punto di partenza per il grande lavoro che ci aspetta. Saremo sempre concreti e con i piedi per terra; siamo consapevoli di avere un compito difficile ma queste elezioni ci hanno dimostrato che nulla è impossibile. Con umiltà, dedizione e passione faremo il massimo. Statene certi".

"Venerdì ho incontrato la nuova squadra dei portavoce del MoVimento 5 Stelle. Un'emozione - ha fatto eco Giulia Grillo- indescrivibile. Siamo quasi 350, di cui due terzi alla prima legislatura. Una ventata di freschezza. Siamo la prima forza politica del Parlamento e daremo vita ad un Governo di cambiamento. Nel mio ruolo di capogruppo al Senato darò il massimo per realizzare il progetto che sta scritto nel nostro programma e che voi avete votato"