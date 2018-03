Speranza: avanti con Liberi e uguali, non si torna indietro

Roma, 12 mar. - "Liberi e Uguali ha ottenuto 1 milione e 100mila voti. Meno di quelli che volevamo". Lo scrive su Facebook Roberto Speranza, che aggiunge: "Ma è comunque un punto di partenza. Io sento la responsabilità di non deludere queste persone. In campagna elettorale abbiamo detto che la lista non bastava e che dopo il 4 marzo avremmo costruito un nuovo soggetto politico. Io non tornerò indietro a quello che c'era prima. Terrò fede a quest'impegno e farò tutto il possibile perché Liberi e Uguali diventi al più presto il nuovo partito della Sinistra e del Lavoro in Italia", aggiunge Speranza.