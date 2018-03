Caso Skripal, Putin: Gb chiarisca sua posizione poi... -2

Mosca, 12 mar. - "Risolvete la questione dal vostro lato e dopo potremo discuterla con voi", ha risposto Putin alla domanda di un giornalista della Bbc.

La premier britannica Theresa May terrà alle 17.30 ora italiana un discorso alla Camera dei Comuni per aggiornare i deputati con le ultime informazioni sulle indagini in corso: "Qualora fossimo nella posizione di dover attribuire la responsabilità dell'attentato lo faremo e il governo adotterà una risposta adeguata", ha spiegato un portavoce di Downing Street.

Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha di nuovo smentito qualsiasi coinvolgimento russo nella vicenda: "Il cittadino russo in questione lavorava per uno dei servizi segreti britannici, il fatto ha avuto luogo in territorio britannico e non è una questione che riguardi la Russia, men che meno la dirigenza russa".