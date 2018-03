Cuba, Castro: "il nostro è stato un cammino lungo e difficile" -2

L'Avana, 12 mar. - Il risultato delle elezioni legislative e regionali è già noto poiché il numero dei candidati che si sono presentati è uguale a quello dei seggi da assegnare, ma la Commissione elettorale deve confermarlo. Per il momento, è il primo vice presidente e numero due del governo, Miguel Diaz-Canel, 57 anni, a sembrare il favorito per succedere all'ultimo dei fratelli Castro. Una eventuale conferma di questo scenario potrebbe avvenire nelle prossime settimane.

Questa transizione generazionale avviene in un momento in cui Cuba deve far fronte a numerose sfide, fra cui quella inevitabile della "attualizzazione" del suo modello economico. Il tutto con un embargo americano che pesa sul suo sviluppo dal 1962 e con un inasprimento della politica americana dall'arrivo alla Casa Bianca del repubblicano Donald Trump.

Raul Castro continuerà a vegliare su Cuba perché resterà alla guida del potente Partito comunista di Cuba (Pcc) fino al prossimo congresso previsto nel 2021, anno del suo 90esimo compleanno.