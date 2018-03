Gb, pacco sospetto in Parlamento: due persone ricoverate

Londra, 12 mar. - Due persone sono state ricoverate in ospedale "per precauzione" a seguito della scoperta di un pacco sospetto al Norman Shaw Buildings, uno degli edifici che compongono il Parlamento britannico. Lo ha annunciato la polizia di Londra.

"Agenti specializzati sono sul posto per analizzare il pacco. Un uomo e una donna sono stati portati all'ospedale per precauzione", ha riferito Scotland Yard in un comunicato. Questo allarme avviene quando la Primo ministro Theresa May deve intervenire in Parlamnerto nel pomeriggio sull'inchiesta che concerne l'avvelenamento di una ex spia russa in Inghilterra.