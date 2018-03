Energia, Marcato: riceve Enea per valutazione Dtt Marghera -2

Venezia, 12 mar. - "L'insediamento nell'area di Porto Marghera - ha aggiunto l'assessore - con un investimento pari a 500 milioni di euro, a cui si aggiungerà lo straordinario sforzo finanziario della Regione parti a 40 milioni di euro, potrà sviluppare un indotto di oltre due miliardi per la nostra regione e un impatto occupazionale importante. Un'infrastruttura come il DTT si andrebbe ad innestare in un contesto particolarmente favorevole: l'economia veneta ha fatto registrare la crescita del PIL più alta della media nazionale (+1,8%), conta 488 mila imprese e il 5,9% di tasso di disoccupazione. a livello".

"Non è mia intenzione influenzare in nessun modo le valutazioni della commissione - ha detto Marcato - ma non posso non far rilevare che un sito come quello veneto ha tutte le caratteristiche richieste per un impianto di questa natura e importanza. Senza dimenticare che c'è un aspetto in più che nessun'altra candidatura può vantare: la possibilità di avere Venezia a due passi, dove andare a bere un caffè in una cornice irripetibile, che ci metterà una volta di più al centro dell'attenzione internazionale".