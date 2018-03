Energia, Marcato: riceve Enea per valutazione Dtt Marghera

Venezia, 12 mar. - "Per il Veneto e per tutto il Paese questa è un'occasione straordinaria. Sono assolutamente convinto che Porto Marghera rappresenti la candidatura ideale all'insediamento del DTT (Divertor Tokamak Test), infrastruttura di ricerca nel campo dell'energia. Per concorrere abbiamo messo a sistema le eccellenze nel campo dell'innovazione dell'Università di Padova, della Regione e del Comune di Venezia e sono orgoglioso del lavoro di sinergia che è stato realizzato".

Lo ha detto l'assessore regionale allo sviluppo economico e all'energia Roberto Marcato, accogliendo oggi a Palazzo Balbi insieme al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e al rettore dell'ateneo padovano Rosario, la delegazione dell'ENEA incaricata di valutare le candidature italiane per la scelta del sito in cui insediare l'impianto per la costruzione del dispositivo destinato alla produzione di energia elettrica da fusione termonucleare: si tratta di nove siti proposti da otto Regioni italiane e tra questi c'è la proposta veneta Porto Marghera.