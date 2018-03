Pd, Martina: nel prossimo fine settimana 6.000 assemblee aperte

Roma, 12 mar. - "Abbiamo seimila circoli, realizziamo seimila assemblee aperte tra venerdì, sabato e domenica prossimi. Io inizierò dal circolo Pd di Fuorigrotta a Napoli". Lo ha detto Maurizio Martina nella relazione alla Direzione nazionale del Partito Democratico.

"Ripartiamo - ha aggiunto - con umiltà e unità. Solo noi possiamo essere l'alternativa popolare ai populisti. In ballo non ci sono i destini personali, ma la prospettiva e il futuro della sinistra italiana ed europea. Mettiamo in prima fila la nostra comunità e lasciamo in ultima fila le correnti. Proviamo tutti a fare qualche intervista in meno e qualche assemblea in più. Apriamo subito le nostre sezioni, ascoltiamo iscritti ed elettori, chiamiamoli a raccolta, riflettiamo con loro. Ripartiamo dal basso e dal nostro popolo".

Martina ha annunciato che domani farà un punto con i segretari regionali e metropolitani, poi sarà fatto lo stesso con i nuovi eletti.