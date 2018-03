Pd,Martina: non basta domenica a gazebo, serve fase costituente

Roma, 12 mar. - "La prossima Assemblea Nazionale dovrebbe avere la forza di aprire una fase costituente del partito democratico in grado di potarci nei tempi giusti al congresso. Perché il nostro progetto ha bisogno ora più che mai di nuove idee e non solo di conte sulle persone". Lo ha detto Maurizio Martina nella relazione alla Direzione nazionale del Partito Democratico. idee non conte, Assemblea apra fase costituente

"Ha bisogno - ha aggiunto - di una partecipazione consapevole superiore a quella che possiamo offrire una sola domenica ai gazebo. Abbiamo bisogno di una lettura politica e culturale all'altezza del tempo che stiamo vivendo. Di una profonda riorganizzazione, in grado di investire davvero sui territori e sulla partecipazione diretta della nostra comunità alle principali scelte politiche da compiere. Questo lavoro potrebbe iniziare proprio con la prossima Assemblea dando vita a una Commissione di progetto incaricata di elaborare unitariamente ipotesi concrete per il percorso".