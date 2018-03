Goldman: Schwartz verso l'uscita, Solomon sarà unico presidente

New York, 12 mar. - Harvey Schwartz, copresidente e codirettore operativo di Goldman Sachs, il prossimo aprile lascerà il gruppo. Ad annunciarlo, è stata la stessa banca. L'addio esclude Schwartz dalla lista dei probabili successori a Lloyd Blankfein, l'attuale Ceo che entro la fine dell'anno - secondo le indiscrezioni diffuse dal Wall Street Journal venerdì scorso - lascerà l'istituto finanziario, di cui è a capo dal 2006. Con l'addio di Schwartz, David Solomon resterà l'unico a ricoprire il ruolo di presidente e direttore operativo, cosa che potrebbe renderlo il successore più probabile di Blankfein.

Nel comunicato in cui si annuncia l'addio dell'attuale copresidente, il Ceo ha scritto: "Harvey è stato un mentore per molti, e la sua influenza ha avuto un impatto indelebile sulle generazioni di professionisti di Goldman Sachs. Voglio ringraziare Harvey per tutto ciò che ha fatto per l'azienda". Harvey era giunto in Goldman nel 1997 come vicepresidente e negli oltre 20 anni trascorsi nel gruppo ha ricoperto diversi ruoli chiave incluso quello di direttore finanziario; nel dicembre 2016 fu promosso insieme a Salomon dopo che l'allora presidente Gary Cohn se ne andò per diventare consigliere economico del presidente americano Donald Trump. La settimana scorsa Cohn ha annunciato le sue dimissioni dalla Casa Bianca.