Pd, Martina: no accordi di vertice, pronti a cambiamenti radicali

Roma, 12 mar. - "Dobbiamo avere il coraggio di nuotare in mare aperto e fare anche cambiamenti radicali. Con la consapevolezza che non bastano accordi di vertice ma che solo un lavoro aperto, partecipato e popolare può aiutarci davvero". Così Maurizio Martina nella relazione alla Direzione nazionale del Partito Democratico.

"Continuo a pensare, come altri - ha aggiunto - che a noi spetti il compito di rifondare l'impegno democratico a partire dall'uguaglianza come stella polare e come unica alternativa possibile alle nuove guerre tra poveri. Emerge una domanda di legami sociali che sale in particolare da chi continua a pagare sulla propria pelle i costi di un cambiamento infinito. In questo senso, fatemi dire che il recente accordo unitario firmato tra le parti sociali sul nuovo modello contrattuale e di relazioni industriali è un passo utile che va nella giusta direzione. La grande sfida è riconnettere economia e società come condizione essenziale per un modello di sviluppo nuovo, centrato sulla sostenibilità integrale e la contribuzione di ogni cittadino a quello che Michael Porter chiama 'valore condiviso'. Io penso che questo sia il cuore della sfida: nessuno si salva da solo".