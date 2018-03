Da Xi a Putin, l'autoritarismo che sfida le democrazie liberali -4

Roma, 12 mar. -

A queste condizioni, ha chiaramente avvertito Bruxelles, l'adesione della Turchia all'Ue è del tutto esclusa. Tanto più che l'Europa, in alcuni dei suoi rappresentanti orientali, ha già la sua bella gatta da pelare.

E non si tratta solo dell'Ungheria di Orban. L'attenzione è massima anche sulle evoluzioni in corso in Polonia e in Repubblica Ceca, Paesi che compongono il cosiddetto gruppo di Visegrad. Le politiche contro i migranti e le quote di accoglienza, e le decisioni sempre più autoritarie assunte dai governi locali, hanno già convinto le istituzioni europee ad avviare procedure di infrazione. "I Paesi dell'Europa orientale devono ricordare di essere usciti dalla situazione in cui erano negli anni '90, grazie all'attrattiva del modello dell'Europa occidentale, per quanto imperfetto e anche macchiato, secondo i critici in Cina o altrove, dal proselitismo americano", ha sentenziato Jean-François Di Meglio, presidente dell'organizzazione francese Asia Center.