Da Xi a Putin, l'autoritarismo che sfida le democrazie liberali -3

Roma, 12 mar. -

La stessa strada istituzionale e costituzionale è stata seguita da Erdogan in Turchia. Il capo dello Stato ha affidato a un referendum la riforma del Trattato che ha cambiato volto al Paese. La vittoria del "sì", seppur risicata, ha permesso all'uomo forte di Ankara di avviare la Turchia sul percorso di un'autocrazia di stile mediorientale. Erdogan, dal 2019, potrà essere rieletto per due mandati consecutivi di 5 anni ciascuno, con una prelazione per ulteriori cinque anni. Una circostanza che lo porterebbe, in teoria, a rimanere alla presidenza fino al 2029, e poi addirittura fino al 2034.

Una vera e propria inversione di marcia rispetto al sogno del fondatore della Repubblica di Turchia, Ataturk, che aspirava a una nazione laica capace negli anni di candidarsi all'ingresso nell'Unione europea. E tutti i segnali che arrivano dal "Sultano" - come lo chiamano i suoi più feroci detrattori - non sono affatto incotraggianti. Erdogan, tra le altre cose, starebbe pensando di convocare un nuovo referendum sulla permanenza di Ankara come Paese candidato all'Ue. E, cosa ancor più preoccupante per le democrazie occidentali ed europee, starebbe verificando l'ipotesi di una consultazione popolare per la reintroduzione della pena di morte in Turchia, eliminata nel 2004. (Segue)