Da Xi a Putin, l'autoritarismo che sfida le democrazie liberali -2

Roma, 12 mar. (askanews)Roma, 12 mar. - -

"In termini di governance internazionale, questo è un momento molto pericoloso", ha spiegato il giudice Magnus, difensore della democrazia liberale. Bisognerebbe "certamente pensare a come affrontare il fenomeno", ha aggiunto. Un fenomeno che il direttore di Human Rights Watch, Kenneth Roth, ha definito una vera e propria "emergenza delle democrazie illiberali" che "sfruttano il malcontento", tra l'altro, verso globalizzazione, automazione, migrazione.

Eppure, Vladimir Putin, che con tutta probabilità sarà rieletto per un quarto mandato alle prossime elezioni del 18 marzo, ha costruito il suo 'impero' senza apparenti divagazioni dal trattato costituzionale russo. E, a scanso di equivoci, lo stesso capo del Cremlino, eletto per la prima volta nel 2000, lo ha spesso ricordato. "Non ho mai cambiato la costituzione, non l'ho piegata ai miei interessi in passato e non ho l'intenzione di farlo oggi", ha detto appena due giorni fa in un'intervista alla rete americana Nbc che gli chiedeva se avesse intenzione di seguire l'esempio del presidente cinese Xi Jinping e restare al potere oltre il 2024.

La Costituzione in Russia impone un limite massimo di due mandati consecutivi. Nel 2008, Putin ha ceduto la poltrona di presidente a un suo fedelissimo, Dmitry Medvedev, ed ha tenuto per sé quella di primo ministro. Quattro anni dopo l'ha ripresa, il mandato è stato prolungato fino a sei anni e Putin correrà ora per un rinnovo. Sette gli avversari, tutte figure di secondo piano. L'unico in grado di dare fastidio al leader del Cremlino, Alexei Navalny, è stato arrestato con l'accusa di corruzione.(Segue)