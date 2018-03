Da Xi a Putin, l'autoritarismo che sfida le democrazie liberali

Roma, 12 mar. - Xi Jinping potrà essere presidente a vita. La decisione, presa durante il XIX Congresso del Partito comunista cinese, ha sancito la svolta accentratrice e fatto svanire ogni speranza occidentale di democratizzazione del Paese. Xi è in buona compagnia. Vladimir Putin in Russia, Recep Tayyip Erdogan in Turchia, Viktor Orban in Ungheria, Abdel Fattah al Sisi in Egitto, Rodrigo Duterte nelle Filippine, seppur con sfumature diverse, rappresentano gli esempi più eclatanti di una deriva autoritaria che, secondo i loro detrattori, potrebbe mettere a repentaglio l'ordine internazionale liberale.

Nello scorso mese di gennaio, Freedom House ha pubblicato la sua relazione annuale sulla libertà nel mondo, "Democrazia in crisi". Per il dodicesimo anno consecutivo, secondo quanto emerge dallo studio, la libertà è diminuita, con 71 paesi che hanno subito "decrementi netti delle libertà civili e politiche". Una recessione democratica considerata dunque "globale" e legata non solo alla perdurante presenza o alla rapida ascesa di vecchi e nuovi campioni dell'autoritarismo, ma anche al collasso dell'autorità morale degli Stati uniti come primo esempio di democrazia nel mondo.

E così, mentre il nuovo presidente Usa Donald Trump, in casa, denigra lo stato di diritto, minaccia la libera stampa, abbraccia il capitalismo clientelare e utilizza i suoi discorsi politici per demonizzare gli avversari, all'estero insegue esempi di totalitarismo, guarda a chi taglia i fondi per la democrazia e i diritti umani, a chi controlla la stampa e censura le informazioni, e in taluni casi elimina gli avversari politici. "Regimi che rifiutano il modello democratico in cui gli occidentali sono cresciuti, e che consideriamo normali", ha commentato George Magnus, ricercatore britannico del China Center dell'Università di Oxford, contattato di recente dall'AFP. (Segue)