Le Maire: con novità in Italia e Usa urgente rafforzare Eurozona

Bruxelles, 12 mar. - "Penso che le difficoltà devono spingerci ad avanzare più rapidamente verso l'integrazione dell'Eurozona e nell'integrazione europea", affinché l'Europa "sia un continente in grado di difendere i propri interessi". Lo ha affermato il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire, al suo arrivo all'Eurogruppo oggi a Bruxelles, rispondendo a una domanda dei giornalisti su un possibile rallentamento della riforma per "l'approfondimento" dell'Eurozona a seguito del risultato delle elezioni in Italia.

"Quando si vede la situazione politica in certi paesi della zona euro e i rischi di guerre commerciali, dalle quale tutti usciremmo sconfitti, si capisce - ha osservato Le Maire - l'urgenza assoluta di procedere al rafforzamento dell'Eurozona e dell'Ue; questa è la conclusione che traggo anche dal voto in Italia".