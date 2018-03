Generali: mappa su 4mila imprese per III edizione Welfare Index -2

Roma, 12 mar. - "Da tre anni mettiamo in campo le nostre competenze di assicuratore - afferma Marco Sesana, Country Manager e amministratore delegato di Generali Italia - assieme alle principali confederezioni nazionali, per promuovere attraverso il welfare aziendale la crescita delle imprese, dei lavoratori e delle loro famiglie. Con Welfare Index Pmi, poniamo l`attenzione sui grandi bisogni sociali: sanità e assitenza, conciliazione e sostegno al lavoro, giovani, formazione e istruzione. Temi di grande impatto sociale sui quali siamo fortemente impegnati".

"Una crescita sostenibile e non episodica delle imprese - indica Carlo Robiglio, presidente della Piccola Industria di Confindustria - passa anche dalla consapevolezza del loro profondo ruolo sociale, come attori fondamentali per lo sviluppo del territorio e delle comunità in cui sono inserite. È quindi necessario promuovere sempre di più iniziative e progetti, come il Welfare Index PMI, in grado di consolidare e rafforzare la cultura di impresa, consapevoli della centralità della persona nel processo economico e produttivo. Il welfare aziendale, infatti, consente non solo di migliorare la produttività delle aziende e rafforzare il rapporto con i collaboratori, ma soprattutto di creare le condizioni per una serena e piena espressione della pers ona nel suo lavoro. L`esperienza del Welfare Index PMI, attra vers o il suo combinato di informazioni tecniche e best practices, permette un avvicinamento consapevole delle piccole e medie imprese al welfare aziendale".