Pd, Martina: risultato Zingaretti nel Lazio molto significativo

Roma, 12 mar. - "In questo quadro duro e difficile, nel Lazio, la vittoria di Nicola Zingaretti e del Pd con la coalizione di centrosinistra è certamente un risultato molto significativo". Lo ha detto Maurizio Martina nella relazione alla Direzione nazionale del Partito Democratico.

"Voglio poi ringraziare per la passione e l'impegno - ha aggiunto - Giorgio Gori che ha combattuto una battaglia assai difficile in Lombardia. E con lui voglio salutare tutte le candidate e i candidati eletti e non eletti che hanno lavorato con generosità e impegno in questi mesi così come chiedo un applauso di questa direzione a tutti i nostri militanti, iscritti e volontari per la passione e la straordinaria dedizione di questi mesi. Dobbiamo fargli un monumento. E un grazie va al Presidente del consiglio Paolo Gentiloni, a tutti i ministri e al governo per l'impegno costante garantito anche in queste settimane".