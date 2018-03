Pd, Orfini: l'assemblea nazionale si farà entro un mese

Roma, 12 mar. - "Di fronte alle dimissioni abbiamo una procedura fissata dallo statuto: il vice segretario assume la gestione politica e il presidente ha un mese di tempo per convocare l'assemblea nazionale. Non possiamo derogare da questa procedura ed è quella che abbiamo deciso. L'unica variabile è sulla data di convocazione per il fatto che potremo essere chiamati a svolgere le consultazioni". Lo ha detto il presidente del Pd Matteo Orfini, intervenendo alla direzione Dem.

Orfini ha letto la breve lettera di dimissioni di Matteo Renzi da segretario: "Non l'avrei letta - ha spiegato - ma visto che ha avuto grande interesse mediatico ve la vado a leggere".