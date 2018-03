Voto all'Estero, Farnesina: nuove fake news delle Iene

Roma, 12 mar. - Rispetto al nuovo servizio sul voto all`estero della trasmissione "Le Iene", dalle prime verifiche effettuate emerge che circa la metà dei connazionali intervistati non avevano diritto a ricevere il plico elettorale. E' quanto segnala la Farnesina che ribadisce la natura di "fake news" del servizio, sottoposta all`attenzione delle autorità competenti. Secondo il ministero, si tratta infatti di cittadini con posizione anagrafica all`estero non perfezionata.

In questi casi, il materiale elettorale non è stato dunque spedito, come imposto dalla normativa vigente. Inoltre - aggiunge la Farnesina - a un elettore in Svezia era stato regolarmente spedito il plico, e su sua richiesta gli era stato successivamente rilasciato anche un duplicato per esercitare il diritto di voto.

Quanto al connazionale intervistato a Fortaleza in Brasile, la Farnesina si riserva di valutare eventuali azioni legali a tutela della sua immagine, tenuto conto della natura delle affermazioni.