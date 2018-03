Generali: mappa su 4mila imprese per III edizione Welfare Index

Roma, 12 mar. - Diffondere la cultura del welfare aziendale per incentivare tra le piccole e medie imprese l`utilizzo di buone pratiche di welfare: è l`obiettivo di Welfare Index PMI, l`iniziativa - giunta alla terza edizione - promossa da Generali Italia, con la partecipazione delle maggiori confederazioni italiane: Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni.

Dopo tre anni, il successo dell`iniziativa cresce ancora - si legge in un comunicato - come dimostra il coinvolgimento nell`indagine di oltre 4.000 aziende nel 2018, il 20% in più rispetto allo scorso anno. Con 10mila imprese intervistate nelle tre edizioni, la ricerca condotta da Innovation Team, rappresenta la mappatura più completa della diffusione del welfare aziendale in Italia, confermandosi anche come fonte autorevole per istituzioni, organizzazioni e privati che vogliono approfondire la materia. In questi anni Welfare Index PMI ha anche offerto alle imprese un servizio gratuito per misurare il loro livello di welfare attraverso la piattoforma www.welfareindexpmi.it, dove gli imprenditori possono anche accedere alle novità fiscali e regolamentari sul welfare aziendale.

Alle 4.014 imprese coinvolte ques t`anno è assegnato il Rating Welfare Index PMI , che raggruppa le aziende in 5 classi con un valore crescente da 1W a 5 W. Lo scopo è di permettere alle imprese di conoscere il proprio livello di welfare e comunicarlo in modo immediatamente riconos cibile, facendo diventare l`impegno nel welfare un vantaggio competitivo.

Le 38 aziende che quest`anno hanno ottenuto le 5W (rispetto alle 22 del 2017) sono storie d`eccellenza, che si contraddistinguono per aver attuato un ampio ventaglio di iniziative per il benessere dei lavoratori e delle loro famiglie, spesso attraverso soluzioni originali e innovative.

Welfare Index PMI si rivolge alle imprese di 6 settori - agricoltura, industria, artigianato, commercio e servizi, studi e servizi professionali e terzo settore - e prende in esame le aziende della fascia tra 6 e 1000 dipendenti.