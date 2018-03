Napoli (Fi): debito pubblico e Ue sono vincoli ineludibili

Roma, 12 mar. - "Ha detto bene il presidente Berlusconi: Matteo Salvini è leader del partito più votato all'interno della coalizione più votata. Si tratta di una constatazione oggettiva ed essa è il punto di partenza per qualsiasi ragionamento sugli equilibri di governo tutti da costruire. E un governo ha nel programma economico e sociale il suo manifesto politico, la carta d'identità con cui si presenta sulla scena europea e internazionale. Perché i mercati sono quei giudici che emettono una sentenza ogni giorno sulla base del debito pubblico, delle sue tendenze e della sua sostenibilità". E' quanto afferma in una nota il vice responsabile Enti locali di Forza Italia Osvaldo Napoli.

"Come ha giustamente osservato il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, la credibilità dell'Italia riposa tutta nella capacità di avviare una strategia di finanza pubblica coerente, tanto dal lato della crescita economica quanto dal lato del controllo del proprio debito - ha aggiunto -. Sarebbe sbagliato immaginare questo percorso come un capestro imposto dalle regole europee. Si tratta, invece, di un sentiero reso obbligato dal semplice buon senso e governare un grande Paese come l'Italia è una prova impegnativa per chiunque e per qualsiasi maggioranza".