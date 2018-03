Roma, 12 mar. - "Mi auguro che la direzione del Pd di oggi non si trasformi in una guerra di posizione. L'unica soluzione per gli amici del Pd sarebbe tornare subito al format originario: DS e Margherita. Almeno così avremo una coalizione". Lo afferma il leader dei Moderati Giacomo Portas, eletto alla Camera nel Pd.