Pd, Martina: sinistra? Chiaro cosa non c'è, non cosa può esserci

Roma, 12 mar. - "Le destre si sono mosse alla ricerca di un nuovo punto di esistenza e di attacco, molto diverso da quello neo-liberista, e lo hanno fatto principalmente attorno all'idea-ideologia di chiusura. E la sinistra? E' chiaro cosa non c'è più, ma non è ancora chiaro quello che ci può essere. Manca ancora una risposta globale di sinistra, progressista e democratica, a questo radicale mutamento dove globalizzazione e rivoluzione tecnologica espongono le persone a nuovi rischi. Non basta più alzare la bandiera della società aperta. Perché mentre noi raccontavamo il sogno globale, i cittadini più fragili domandavano protezione". Così Maurizio Martina nella relazione alla Direzione nazionale del Partito Democratico.